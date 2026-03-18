عنبر: اللقب ينتظر الفائز من موقعة «الكلاسيكو»

أوضح يوسف عنبر، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، أن مواجهة الفريق الغربي ونظيره الهلال في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء، تُمثِّل منعطفًا مهمًّا في مشوار البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق المتأهل من هذا اللقاء يملك الحظ الأوفر للتتويج باللقب.

وفي حديثه لـ «الرياضية»، ذكر عنبر، أن حظوظ الفريقين في نصف النهائي متقاربةٌ، وقال: «ليست هناك توقُّعاتٌ بقدر ما توجد رغبةٌ كبيرةٌ من الفريقين في بلوغ نهائي كأس الملك، كونها البطولة الأقرب حاليًّا، خاصَّةً أن لقب الدوري، ما زال معلَّقًا بين ثلاثة فرقٍ، ومن الصعب الحسم من الآن».

وأضاف: «الفريقان يملكان عناصرَ قويةً في مختلف الخطوط. الأهلي والهلال يمتلكان قوةً ضاربةً في جميع المراكز، من الحراسة إلى الدفاع والهجوم، لكنْ الأهلي يبدو أكثر قوةً هجوميةً بوجود إيفان توني، وجالينو، ورياض محرز».

وأثنى عنبر على العمل الفني داخل الأهلي، مؤكدًا أن المدرب الألماني ماتياس يايسله قدَّم جهدًا كبيرًا في الفترة الماضية، وذكر: «المدرب يؤدي عملًا جبارًا، والنتائج أظهرت أثر عمله مع اللاعبين، ثم إن فلسفته تتضح من مباراةٍ إلى أخرى. صحيحٌ أنه أحيانًا لا يُوفَّق في التشكيلة الأساسية، لكنَّه يُعوِّض ذلك بتغييراتٍ إيجابيةٍ، أو بردة فعل اللاعبين، وقد شاهدنا هذا في أكثر من مباراةٍ، منها مواجهتا الهلال والقادسية في الدور الأول من دوري روشن».

وحول احتياجات الفريق الفنية، شدَّد عنبر على أن الأهلي في حاجةٍ إلى لاعبٍ في مركز صانع اللعب: «الأهلي يحتاج إلى لاعب رقم 10، يملك القدرة على الصناعة، وتنفيذ الكرات الثابتة من خارج المنطقة بدقةٍ وإتقانٍ».

وعن تأثير الخسارة الأخيرة أمام القادسية دوريًّا، أشار إلى أن الرد الحقيقي سيكون داخل الملعب، مضيفًا: «الإجابة عند اللاعبين والجهاز الفني في كيفية العودة، واعتبار مباراة القادسية مجرد ثلاث نقاطٍ، لكنْ أمام الهلال الوضع مختلفٌ، لأن المباراة تقود إلى نهائي كأس الملك، وتحتاج إلى ثقةٍ ونفسيةٍ عاليةٍ، إضافةً إلى رد الاعتبار أمام الجماهير الأهلاوية المتعطشة للنهائي وتحقيق الكأس».

وبيَّن عنبر، أن الأهلي يملك من الخبرة والعناصر ما يكفي لتقديم مباراةٍ كبيرةٍ، خاصَّةً مع عاملَي الأرض والجمهور في ملعب «الإنماء»، مؤكدًا أن صعوبة المواجهة لا تتجاوز قدرة الفريق على التعامل معها.

وختم حديثه بالتأكيد على أن الأهلي يضم أكثر من نجمٍ مؤثرٍ: «من الصعب اختيار لاعبٍ واحدٍ فقط بوصفه أفضل لاعبٍ في الأهلي في ظل وجود رياض محرز، وفرانك كيسيه، وإدوارد ميندي، وجالينو، وإيبانيز».