6:00 مساء.. فتح أبواب «الكلاسيكو» والإفطار في الملعب

تفتح بوابات ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة أمام جماهير فريق الأهلي الأول لكرة القدم والهلال قبل أربع ساعات من موعد مواجهة «الكلاسيكو» بين الطرفين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الملعب سيبدأ في استقبال الجماهير منذ الـ 06:00 مساءً، مشيرة إلى أنه تم تخصص البوابة الداخلية رقم 3 لدخول رابطة جماهير الأهلي، والبوابة الداخلية رقم 1 لرابطة جماهير الهلال، على أن يكون دخول الجماهير للفريقين من بقية البوابات الإلكترونية الداخلية.

وخصصت البوابة الرئيسة رقم 1 لدخول كبار الزوار والغرف الخاصة فيما ستكون البوابة رقم 2 لدخول الإعلاميين وحافلتي الناديين وحاملي تذاكر المنصة الذهبية والفضية، والبوابة رقم 6 لدخول حاملي المنصة الذهبية والفضية، والبوابات رقم 3 و4و5 لدخول حاملي التذاكر الموحدة من جماهير الناديين.

وأشارت المصادر عينها، إلى أنه تم التأكيد على جاهزية المطاعم خلف مدرجات الجماهير بشكل جيد وتوفير الوجبات والمياه بشكل كبير.

وفي السياق ذاته، يتناول أعضاء رابطة النادي الأهلي وجبة الإفطار في ملعب «الإنماء» من أجل تجهيز المدرج بشكل كامل قبل ساعات من انطلاق مواجهة «الكلاسيكو» طبقًا للمصادر نفسها.

وتحرص الرابطة على الحضور المبكر لإكمال «التيفو» وخمسة «بنرات» منها اثنان في المدرج الشمالي ومثلهما في المدرج الجنوبي، وآخر مخصص لواجهة الملعب.

وتأهل الفريق الأهلاوي إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على القادسية 5ـ4 بركلات الترجيح، بينما بلغ الهلال الدور ذاته عقب تجاوزه الفتح 4ـ1.