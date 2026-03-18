ريكسوس يجهز الأهلي قبل الهلال

يتناول لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم وجبة الإفطار في فندق ريكسوس أبحر قبل التوجه إلى ملعب الإنماء استعدادًا لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، حسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويتجمع لاعبو الفريق الجداوي وأعضاء الجهازين الفني والإداري في فندق ريكسوس ظهرًا وقبل ساعات من موعد الكلاسيكو أمام الفريق العاصمي.

ويقع فندق ريكسوس بالقرب من ملعب الإنماء، إذ يفصله عنه نحو خمسة كيلومترات فقط، ويستغرق الوصول إليه نحو عشر دقائق.

وبلغ الفريق الأهلاوي نصف نهائي كأس الملك بعد أن تخطى القادسية 5ـ4 بركلات الترجيح في دور الثمانية، فيما تأهل الهلال إلى الدور ذاته عقب فوزه الكبير على الفتح 4ـ1.