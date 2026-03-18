العصفور: خبرة الهلال ترجّحه أمام الأهلي

شدَّد عبد الرحمن العصفور، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم والشباب السابق، على أنَّ خبرة الأزرق في مباريات خروج المغلوب تمنحه أفضلية نسبية في سباق كأس الملك أمام الأهلي، الأربعاء، ضمن نصف النهائي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، مشيرًا إلى أنَّ تفاصيل صغيرة قد تحسم المواجهات الكبيرة.

وأوضح العصفور، في حديثه لـ «الرياضية»، أنَّ صعوبة مباريات الكأس تكمن في كونها لا تقبل التعويض، وقال: «المباراة صعبة، لأنَّ الفريقين كبيران وكلاهما جدير بالتأهل، لكن مثل هذه المواجهات تُحسم غالبًا للأقل أخطاءً، والهلال يملك خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من المباريات».

وعن هوية الأقرب للتتويج من بين الفرق الأربعة، قال: «كل الفرق مرشحة لنيل اللقب، لأن مباريات خروج المغلوب عادةً تلغي أفضلية فريق على آخر».

وأشار العصفور إلى أنَّ الهلال قادر على بلوغ النهائي وتحقيق اللقب متى ما ظهر لاعبوه بمستواهم المعروف، مضيفًا: «أعتقد أنَّ الهلال قادرٌ على الفوز إذا كان اللاعبون في يومهم».

وبيَّن أنَّ قوة الفريق الهلالي تتمثل في خط الوسط، في ظل المستويات التي يقدمها الثلاثي محمد كنو، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، مؤكدًا أنَّ هذه العناصر تمثل ثقلًا فنيًّا كبيرًا للفريق.

وأثنى العصفور على عمل الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب القطب العاصمي، وذكر: «مدرب الهلال يسير بشكل إيجابي، ونتائجه تتحدث عنه. صحيح أنَّ أسلوب الفريق اختلف، لكنه يواصل الانتصارات، وهذا يدل على انسجام اللاعبين مع فكره الفني».

وختم لاعب الهلال السابق حديثه بالتأكيد أنَّ الفريق بحاجة إلى دعم خانة الظهير الأيمن، عادًا أنَّ الفريق يقدّم مستويات مميزة محليًّا وآسيويًّا، وأن نتائجه وتصدره يعكسان جودة العمل الفني والانسجام داخل المجموعة.