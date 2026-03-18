عزيز: سافيتش يقلقني.. وأخشى الهلاليين

سجل أول ظهورٍ له موسم 1999 مع فريق الهلال الأول لكرة القدم ظهيرًا أيمنَ، وبديلًا لأحمد الدوخي قبل أن يدخل القائمة الأساسية في عهد المدرب الهولندي أديموس.

حقق عديدًا من النجاحات والألقاب مع الأزرق العاصمي، واستمر معه حتى عام 2011 حيث انتقل إلى صفوف الشباب، وفي فترة الانتقالات الشتوية التالية، وقَّع للنصر.

شارك مع المنتخب السعودي الأولمبي، والأول، وأثبت حضوره في تصفيات كأس العالم 2006، وفي نهائيات النسخة ذاتها في ألمانيا، وحصل على جائزة أفضل لاعبٍ في المباراة الافتتاحية أمام تونس، كما لعب مع المنتخب في بطولة كأس آسيا 2007.

خالد عزيز، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، تحدَّث لـ «الرياضية» عن «كلاسيكو» نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الأهلي، الأربعاء، ورؤيته الفنية للفريقين.

- ما توقُّعاتك لمباراة الهلال أمام الأهلي في كأس الملك؟

مباراةٌ صعبةٌ، لأن الفريقين يملكان لاعبين دوليين، ومن طرازٍ عالٍ، لكن أتمناها هلاليةً.



أين تكمن صعوبة هذه المباراة؟

هي صعبة على الفريقين لامتلاكهما لاعبين جيدين، لكن عندما يكون نيفيش وسافيتش في يومهما، لا خوف حينها على الهلال.



أي فريقٍ الأقرب لنيل كأس الملك: الهلال، أم الاتحاد، أم الخلود، أم الأهلي؟

الفريق الأقرب لنيل الكأس هو الذي سيفوز غدًا في المباراة بين الهلال والأهلي، لأنه نهائي مبكرٌ.



أين تكمن قوة الهلال؟

قوة الهلال هي في عناصره. هم عندما يكونون في يومهم، لا أخاف حينها على الهلال. أنا أخاف من لاعبيه.



مَن أكثر لاعبٍ يُقلقك مستواه؟

أكثر لاعب يقلقني مستواه سافيتش.



ما الخانة التي تحتاج إلى دعمٍ في الفريق؟

الهلال مكتمل عناصريًّا، ولا يحتاج إلى دعمٍ في خانةٍ معينةٍ. الفريق يمر بـ «دروب» فقط.



كيف تجد فكر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق؟

النتائج هي التي تكشف قدرة المدرب على إدارة الفريق، والنتيجة واضحةٌ فالفريق منافسٌ ومكتملٌ.



ماذا عن مستوى الهلال آسيويًّا ومحليًّا؟

الهلال هو الهلال مهما اختلف اسم البطولة. هو ينافس خارجيًّا ومحليًّا بالمستوى ذاته، ولديه ثقافة الفوز، وشخصية البطل دائمًا.

