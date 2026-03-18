أمام نيوكاسل.. يامال يهدد رقم مبابي

بات لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، على بعد هدفين لكسر الرقم القياسي لأصغر لاعب يسجل قبل بلوغه الـ 19 من عمره في دوري أبطال أوروبا «10 أهداف»، والمحفوظ باسم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، منذ 2017.

وبرز مبابي بتسجيله ستة أهداف مع موناكو في موسمه الأول بدوري الأبطال، وسجل أربعة أهداف على الأقل في كل موسم منذ ذلك الحين. أما هدفه العاشر، الذي جاء في مباراة خسرها فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي 3ـ1 أمام بايرن ميونيخ، ديسمبر 2017، فقد جعله أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم القياسي، وذلك في سن 18 عامًا و350 يومًا.

ويستقبل برشلونة، الأربعاء، نيوكاسل الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن خطف يامين «18 عامًا و245 يومًا» هدف التعادل 1ـ1 من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويعد نيوكاسل ثاني فريق إنجليزي يواجهه يامال، بعد الخسارة من تشيلسي الموسم الجاري 0ـ3 ضمن منافسات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

ولعب يامال الموسم الجاري في سبع مباريات بالبطولة سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة، وغاب فقط عن مبارا سلافيا براغ بسبب الإيقاف.

وجاءت أهداف الدولي الإسباني أمام أولمبياكوس اليوناني «6ـ1»، وكلوب بروج البلجيكي «3ـ3»، وكوبنهاجن الدنماركي «4ـ1» وأخيرًا التعادل أمام نيوكاسل «1ـ1».

ومنذ ظهوره الأول في البطولة موسم 2023ـ2024 شارك يامال في 30 مباراة كان نصيبه تسعة أهداف وصنع مثلها.

ويملك يامال العديد من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، ومنها أصغر لاعب يسجل ويصنع هدفًا، وذلك في سن 17 عامًا و241 يومًا في مباراة الحسم في دور الـ16 ضد بنفيكا في موسم 2024ـ2025.

كما جعله هذا الهدف ثاني أصغر هداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا بعد الإسباني بويان كركيتش، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا و217 يومًا عندما سجل هدفًا لبرشلونة ضد شالكه في 1 أبريل 2008.

وبعد أن أصبح أصغر لاعب يصل إلى 20 مباراة في مباراة الذهاب من ربع النهائي التي انتهت بفوز برشلونة 4ـ0 على بوروسيا دورتموند الألماني، أصبح بعد ذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يلعب 100 مباراة تنافسية في مباراة الذهاب من نصف النهائي ضد إنتر ميلان ـ في سن 17 عامًا و291 يومًا ـ واحتفل بهذا الإنجاز بأسلوب مميز.

في تلك المباراة، أصبح ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد جوليان دراكسلر «17 عامًا و226 يومًا» مع شالكه ضد مانشستر يونايتد في 4 مايو 2011، وأصغر هداف في تلك المرحلة، منتزعًا هذا الرقم القياسي من كيليان مبابي، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا و140 يومًا عندما سجل هدفًا لموناكو ضد يوفنتوس في 9 مايو 2017.