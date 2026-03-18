أواخر رمضان.. ذكريات سعيدة هلالية واتحادية

تختزن الذاكرة الرياضية مبارياتٍ محدودةً لكرة القدم السعودية في ختام رمضان، فمحليًّا لم يكن للعبة حضورٌ خلال «العشر الأواخر» لفترةٍ طويلةٍ، بينما ظلَّ نشاط المنتخب الأول مرتبطًا بالأجندة الدولية التي لا تتقيَّد عادةً بتلك المحددات.

ومع مرور الوقت، ولمجاراة الروزنامة العالمية، تغيَّرت هذه السياسة تدريجيًّا، وبدأت الجدولة المحلية في الأعوام الأخيرة تغطي مختلف أيام الموسم، ما أتاح للجماهير فرصة متابعة مبارياتٍ للكرة السعودية أحيانًا خلال آخر يومٍ، أو اثنين من رمضان.

ويُعيد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الحيوية إلى منافسات الكرة المحلية السعودية في اليومين الرمضانيين الأخيرين، مُكرِّرًا مشهدًا، حدث مرَّتين فقط خلال العقدين الماضيين.

وقبيل حلول عيد الفطر، يلتقي، مساء الأربعاء، فريق الهلال الأول لكرة القدم مع منافسه الأهلي، بينما يواجه الاتحاد نظيره الخلود، في نصف نهائي البطولة.

وتُصادف المباراتان يوم 29 رمضان في السعودية، التي ستتحرَّى خلاله هلال شهر شوال، لتحديد أول أيَّام العيد على أرضها.

وفي الـ 20 عامًا الماضية، لم يشهد آخر يومين رمضانيين منافساتٍ على المستوى الأعلى للكرة السعودية محليًّا سوى 2023 و2024.

وبعكس الأهلي والخلود اللذين كانا غائبين، حضر الهلال في المرَّتين، بينما كان الاتحاد جزءًا من المشهد في العام الثاني فقط.

وتختزن أذهان الهلاليين والاتحاديين ذكرياتٍ سعيدةً من تلك المنافسات التي خاضها فريقاهما على مشارف العيد.

وتواجه الهلال مع غريمه التقليدي النصر، مساء 18 أبريل 2023، قبل يومين من العيد الذي احتفلت به السعودية في الـ 20 من الشهر.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الـ 25 من دوري المحترفين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض.

وحسم «الأزرق» الديربي بهدفين من ركلتَي جزاءٍ، نفذهما مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو.

وعشية أول أيام العيد في العام التالي، خاض الهلال والاتحاد منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي خارج البلاد، بتاريخ 8 أبريل 2024.

وتقابل الاتحاد مع الوحدة في إحدى مباراتي الدور، وفاز بنتيجة 2ـ1، وسجَّل هدفيه الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، رأسا الحربة.

وبعد نهاية المباراة مباشرةً تجدَّد «ديربي الرياض» بين الهلال والنصر في الشطر الثاني من نصف النهائي، وفاز الأول 2ـ1، وأحرز هدفيه الجناح سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم فيليبي، الجناح الآخر.

وشهدت المباراة حصول المهاجم البرتغالي الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على بطاقةٍ حمراء قبل دقائق من إحراز زميله السنغالي ساديو ماني هدف الفريق الوحيد.

وقبل ثمانية أعوامٍ، عرف آخر أيام رمضان حدثًا بارزًا للمنتخب السعودي الأول عندما افتتح كأس العالم في روسيا بمواجهة أصحاب الأرض، 14 يونيو 2018، عشية أول أيام العيد.

وخسر «الأخضر» تلك المواجهة بخماسية دون ردٍّ مخلِّفًا ذكرى غير سعيدةٍ لمشجعيه.