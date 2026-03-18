الدوسري: الأهلي أفضل.. وقصة محمد العبد الله لا تُنسى

وُلِدَ في مكة المكرمة عام 1975، وسطع نجمه مبكرًا في حواريها. حينما وصل عمره إلى 17 عامًا، فضَّل التسجيل في نادي الوحدة، وبرز في صفوف فئاته السنية، ما منحه الالتحاق بالمنتخب السعودي، وإظهار إمكاناتٍ أكبر.

امتاز بتسجيل الأهداف، واستدعي إلى المنتخب الأول، وخاض أولى مبارياته معه أمام غانا عام 1996، وأنهى المسيرة الدولية بهدفين في مرمى منتخب الأوروجواي 2002 بعد 94 مباراةً.

يعدُّ اللاعب السعودي الـ 21 في قائمة الأكثر لعبًا للمواجهات مع الأخضر، كما حقق لقب هدَّاف العرب في 1998، وهدَّاف تصفيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد أتلانتا 1995.

وعلى صعيد الأندية، يعدُّ الهدَّاف التاريخي للوحدة، وحقق لقب هدَّاف الدوري السعودي عام 1999، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدَّافٍ في الدوريات العربية عام 1999.

انتقل من الوحدة إلى الأهلي في صفقةٍ، وُصفت بالقياسية، بلغت ثمانية ملايين ريال، وفي 2002 أعلن اعتزاله بشكلٍ مفاجئ.

عبيد الدوسري، مهاجم المنتخب السعودي وفريقي الوحدة والأهلي السابق، تحدث في حواره مع «الرياضية» عن مواجهة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك في جدة، الأربعاء، وأكثر من ملف آخر.

كيف ترى مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك في جدة الأربعاء؟

المباراة بالتأكيد صعبة للفريقين وإن كان الأهلي الموسم الجاري من أفضل الفرق استقرارًا فنيًا وإداريًا وحقق نتائج طيبة في النخبة والدوري، في الوقت الذي يعاني فيه الهلال من بعض الأزمات على الرغم من أنه فريق كبير، لذلك توقع النتيجة صعب لكنني أتمنى فوز الأهلي.

مِمَ تحذر لاعبي الأهلي، الأربعاء، أمام الهلال؟

أحذر لاعبي الأهلي من آخر 10 دقائق من المباراة، فلا ينسوا أنفسهم ويندفعون للهجوم تاركين مراكزهم للتحولات السريعة للاعبي الهلال الذين يجيدون تنفيذ تلك التحولات.

هل توجد ذكرى لا تنساها في مبارياتك التي لعبتها ضد الهلال؟

نعم.. أتذكر أن أول مباراة لعبتها مع الأهلي ضد الهلال سجلت هدف فريقي في الدقائق الأخيرة.. المباراة انتهت بالتعادل 1ـ1 ويومها نزل الأمير محمد العبد الله الفيصل إلى الملعب وقال لي «اليوم ما تعادلنا، اليوم فزنا لأنني كنت أراهن عليك»، وكان هذا الموقف سببًا في تألقي مع الأهلي.

من الأقرب لنيل لقب بطل الدوري الموسم الجاري؟

المنافسة تنحصر بين الثلاثة الهلال والأهلي والنصر، وأتوقع أن تنتهي تلك المنافسة بين الهلال والأهلي وسيحسمها الأهلي في الأخير نظرًا للاستقرار الذي يعيشه في تلك الفترة.

ولماذا استبعدت النصر المتصدر من المنافسة؟

النصر أمره يحير كيف لفريق يتصدر الدوري طوال العشر جولات الأولى ثم يتراجع إلى الثالث ما يعطيك مؤشر أنه من الفرق غير القادرة على المحافظة على نقاطه.

ماذا عن تأثير كريستيانو رونالدو؟

كريستيانو لن يلعب بمفرده، مع أن الفريق يمتلك خامات طيبة من اللاعبين لكن النصر فريق غامض فكيف لفريق متفوق بـ 7 نقاط ثم يتراجع حتى بعد تعثر الهلال أمام الاتحاد.

من أفضل لاعبي الدوري الموسم الجاري؟

رياض محرز وفرانك كيسيه لاعبا الأهلي، وجوليان كينونيس هداف القادسية، وجواو فيليش لاعب النصر، وألكسندر ميتروفيتش في الهلال وكلهم هدافون أكفاء في ظل اختفاء المهاجمين المحليين.

ما السر في اختفاء المهاجم المحلي الجيد؟

كثرة اللاعبين الأجانب جعلت كل هم الأندية تقوية الخطين الهجومي والدفاعي وخاصة الخط الأمامي بلاعبين أجانب فحرم المهاجم المحلي من الظهور بشكل مناسب واختفى المهاجم الصريح على الرغم من محاولات فراس البريكان وصالح الشهري، وأيضًا عدم الاهتمام بدوري «جوّي للنخبة» تحت 21، فلا أحد يكتشف أو يهتم بهؤلاء اللاعبين فضاعوا بالرغم من أنهم يعتبرون رديف المنتخب الأول.

وهل يبدو الأمر كذلك في مركز حراسة المرمى؟

نعم في حراسة المرمى المحليون لا يشاركون مع أنديتهم لذلك أنا أؤيد نظام الاحتراف في كل آلياته إلا الاقتراب من مركزي المهاجم والحارس.

