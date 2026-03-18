منح توني جزائية.. من هو راي هيلفر حكم «الكلاسيكو»؟

ولد الحكم الأرجنتيني لياندرو راي هيلفر في 10 ديسمبر 1985 بمنطقة مارتين كورانادو قرب بيونس أيرس العاصمة، في أسرة أرجنتينية أصيلة.

دخل مهنة التحكيم عام 2010، وحصل على الشهادة الرسمية من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

بدأ مسيرته في بطولات الهواة، ثم انتقل إلى العمل الرسمي في الدرجات الثانية والثالثة والرابعة ابتداءً من 2012.

يبلغ طوله 180 سم ووزنه 74 كجم، وقرر منذ شبابه التفرغ الكامل للتحكيم دون أي مهنة أخرى.

اشتهر راي هيلفر داخل الأرجنتين بداية من موسم 2018ـ2019 عندما أصبح حكمًا في الدوري الأول وبطولات الكأس.

وفي عام 2023 حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

الأربعاء، سيكون لياندرو راي هيلفر حكمًا لـ«الكلاسيكو» المنتظر بين فريق الأهلي الأول لكرة القدم وضيفه الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق ما أعلنه اتحاد القدم على حسابه في منصة «إكس».

خلال مسيرته حتى الآن، أدار 250 مباراة رسمية، أشهر فيها 1183 بطاقة صفراء، وطرد 28 لاعبًا ببطاقتين صفراوين، وأشهر 27 بطاقة حمراء مباشرة، واحتسب 61 ركلة جزاء.

كما قاد نهائي كأس السوبرليج الأرجنتيني مرتين متتاليتين، إستوديانتيس ضد فيليز سارسفيلد «2024»، ثم إستوديانتيس ضد بلاتينس «2025».

يعرف الكرة السعودية جيدًا، إذ أدار ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي، في موسم 2023ـ2024 بين الأهلي و ضمك «تعادل 2ـ2» ومنح 3 بطاقات صفراء كلها للأهلي.

وفي موسم 2024ـ2025 قاد الهلال و الوحدة خلال انتصار الأزرق 4ـ1 ومنح بطاقتين صفراوين واحدة لكل فريق.

وفي موسم 2024ـ2025 أدار مباراة الأهلي و الخلود التي انتصر فيها القطب الجداوي 4ـ1 ومنح 6 بطاقات صفراء «4 للخلود و2 للأهلي» مع ركلة جزاء سجل منها الإنجليزي إيفان توني الهدف الرابع.