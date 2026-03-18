الهلال يغري هيوز.. وينتظر قرار ليفربول

دخل الاسكتلندي ريتشارد هيوز المدير الرياضي في نادي ليفربول الإنجليزي دائرة الترشيحات لتولي المنصب ذاته في نادي الهلال وفق وكالة «The Athletic» الرياضية البريطانية، الأربعاء.

وطبقا للوكالة البريطانية ذاتها، فإن ادارة الهلال ترغب في أن يتولى هيوز مسؤولية إدارة كرة القدم في النادي بدءا من الصيف المقبل، مشيرة إلى أنها قدمت له عرضا ماليا مجزيا من اجل الموافقة على تولي المنصب.

لكن مفاوضات الهلال مع المدير الرياضي الاسكتلندي طبقا لـ«The Athletic» قد تواجه العديد من الصعاب والمتمثلة في تمسك النادي الإنجليزي بالابقاء على هيوز الذي تبقى على عقده موسما آخرا، خصوصا وأنه قدم عمل كبير خلال فترته.

وبدأ هيوز مسيرته الإدارية في نادي بورنموث الإنجليزي عام 2016 حينما تولى منصب المدير الرياضي، قبل ان يرحل ليفربول ويخلف يورجن شمادتكه في المنصب ذاته عام 2024.