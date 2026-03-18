النصر يمدد الإجازة.. وجيسوس يترقب تقارير المصابين

مدد الجهاز الفني في فريق النصر الأول لكرة القدم إجازة اللاعبين يومًا إضافيًا بحيث تستأتف التدريبات، الأحد، بدلًا من السبت، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ومنح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق النصراوي لاعبيه إجازة لمدة 6 أيام تزامنًا مع فترة التوقف الدولية، على أن يعودوا ظهر السبت المقبل، قبل أن يتم تمديدها حتى مساء الأحد المقبل.

وطبقًا للمصادر نفسها، فإن المدرب البرتغالي قد يكتفي بمناورة مع فريق تحت 21 عامًا بدلًا من خوض مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف لعدم توفر عدد كبير من اللاعبين بسبب انضمامهم إلى المنتخبات.

وعلى صعيد المصابين، يتسلم جيسوس من الجهاز الطبي، الأحد، آخر التحديثات الخاصة بإصابات البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني والإسباني إينيجو مارتينيز.

ويعاني رونالدو من إصابة عضلية أبعدته عن المشاركة في مواجهتي نيوم والخليج ضمن الجولتين 25 و26 من دوري روشن السعودي، بينما شعر ماني بآلام في مفصل القدم حالت دون مشاركته أمام الخليج، أما مارتينيز فإنه أصيب بتمزق في العضلة الخلفية.

ويعاود الأصفر العاصمي مشواره في الدوري بمواجهة النجمة في الثالث من أبريل المقبل على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة الـ27.

ويتصدر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 67 نقطة بفارق 3 نقاط عن الهلال الثاني قبل 8 جولات من المشهد الختامي.