تبقي 40 تذكرة اتحادية أمام الخلود

تبقى 40 تذكرة مخصصة لمشجعي فريق الاتحاد الأول لكرة القدم خلال مواجهته أمام الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، على ملعب نادي الحزم في الرس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن المتبقي من التذاكر المطروحة في مدرج الخلود بلغ 400 تذكرة حتى الـ 06:00 من مساء الأربعاء.

وأوضح المصدر أن مقاعد الملعب البالغة 5 آلاف مقعد ستكون من نصيب جماهير الخلود بالكامل، ما عدا النسبة المعتمدة للفريق الضيف، التي ستكون خلف المرمى.

وكانت إدارة نادي الخلود حددت أسعار تذاكر المواجهة المرتقبة بمبلغ 25 ريالًا.

وتأهل الخلود لهذا الدور بعد الفوز في دور الـ32 على البكيرية، وهزم النجمة في دور الـ16 بهدف دون مقابل، وتخطى الخليج في دور الثمانية 4ـ3.

يذكر أن الخلود بدأ، الأحد، على ملعبه الاستعداد لمواجهة الاتحاد، بصفوفٍ مكتملة، لا ينقصها سوى الإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، الذي بدأ إجازتَه مبكرًا عن زملائه نظرًا لإيقافه على صعيد الكأس بسبب نيله بطاقتين صفراوين.

ويفاضل الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، بين خياراتِه لتعويض باكلي في التشكيل الأساسي، لكن المصدر ذكر أن الفرنسي كيفن ندورام المرشح الأبرز.