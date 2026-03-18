كريمونيزي يقيل نيكولا.. ويعيد جيامباولو

أقال نادي كريمونيزي الإيطالي، الأربعاء، دافيدي نيكولا، مدرب فريقه الأول لكرة القدم الفني، وسط سلسلة من النتائج السلبية استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بالدوري المحلي، وعين بدلًا منه ماركو جيامباولو، مدرب ليتشي، الموسم الماضي.

وعقب خسارته القاسية 1ـ4 أمام ضيفه فيورنتينا، الإثنين، تراجع كريمونيزي للمركز الثامن عشر بترتيب المسابقة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الأمان بالبطولة.

ويحل كريمونيزي، الذي يضم النجم المخضرم جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي السابق، ضيفًا على بارما، السبت المقبل.

ويعود آخر انتصار لكريمونيزي إلى أوائل ديسمبر الماضي، حينما تغلب على ليتشي.

وتأتي هذه المعاناة خلال الأشهر القليلة الماضية بعد بداية قوية لكريمونيزي عقب فوزه في تصفيات الصعود لدوري الدرجة الثانية الإيطالي، ليعود إلى دوري الأضواء بعد غياب دام عامين.

يذكر أن المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق في المباريات التسع المتبقية في الدوري، يملك خبرة 20 عامًا، وسبق له تدريب كالياري، وسيينا، وكاتانيا، وتشيزينا، وإمبولي، وسامبدوريا، وميلان، وتورينو، وليتشي. وكانت له تجربه مع كريمونيزي في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي موسم 2014ـ2015.