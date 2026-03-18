إنزاجي في نصف النهائي .. نتائج لافتة قربت 4 ألقاب

ارتبط الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعلاقة مميزة، مع مسابقات الكؤوس المحلية، خلال محطتيْه مع لاتسيو وإنتر ميلان في إيطاليا، مع نتائج لافتة في مواجهات المربع الذهبي تحديدًا، وهو ما يسعى إلى الحفاظ على سجله الناجح، في أول تحدياته مع نصف النهائي خارج إيطاليا، عندما يقود الهلال أمام الأهلي في كأس خادم الحرميْن الشريفيْن.

وبدأ إنزاجي هذه العلاقة المميزة، في موسمه الكامل الأول مدربًا للاتسيو، إذ ضرب موعدًا مع روما، في ديربي العاصمة الإيطالية، في نصف نهائي كأس إيطاليا 2016ـ2017، وفاز ذهابًا بهدفيْن دون رد، في مباراة افتتح فيها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال حاليًّا، التسجيل في الدقيقة 30.

وضمِن مدرب الهلال الحالي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، على الرغم من خسارة لاتسيو لديربي الإياب في نصف النهائي بنتيجة 2ـ3، في مباراة تألق فيها سافيتش مجددًا، مسجلًا هدف لاتسيو الأول في الدقيقة 37، لينجح إنزاجي في إقصاء غريم العاصمة، الذي ضمّت تشكيلته أسماءً لامعة حينها، مثل محمد صلاح وإدين دجيكو وأنطونيو روديجر والحارس أليسون.

وعاد إنزاجي مجددًا إلى المربع الذهبي في موسم 2017ـ2018، وكان ندًا لميلان، إذ فرض عليه التعادل السلبي ذهابًا في سان سيرو، والنتيجة نفسها سيطرت على لقاء الإياب في الأولمبيكو، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لميلان، علمًا بأنَّ سافيتش أهدر ركلة لاتسيو الثانية.

واستمر على المنوال نفسه، في موسم 2018ـ2019، فبلغ الدور نصف النهائي، وضرب موعدًا جديدًا مع ميلان، وتكررت نتيجة التعادل السلبي ذهابًا في الأولمبيكو، لكن إنزاجي عاد فائزًا من سان سيرو إيابًا، بهدف وحيد سجَّله خواكين كوريا، ولم يكتفِ إنزاجي بهذا القدر، إذ تُوّج بلقبه الأول في كأس إيطاليا عقب فوزه بهدفيْن نظيفيْن على أتالانتا في المباراة النهائية.

وأمضى موسمان آخران مدربًا للاتسيو بعد ذلك، لكن رحلته في كأس إيطاليا انتهت في ربع النهائي، قبل أن يسجل حضوره الشخصي الرابع في المربع الذهبي لكأس إيطاليا، في موسم 2021ـ2022، أي موسمه الأول مع إنتر ميلان، وكان صاحب الكلمة العليا في ديربي مدينة ميلانو، بعد التعادل سلبًا مع ميلان ذهابًا، والفوز بنتيجة 3ـ0 إيابًا، تمهيدًا للتتويجه بلقبه الثاني في كأس إيطاليا، بعد الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية.

وكتب المدرب الإيطالي الطريق نفسه في الموسم التالي، وحافظ على لقبه بطلًا لكأس إيطاليا، وضرب يوفنتوس هذه المرة في الدور نصف النهائي، بعد التعادل 1ـ1 ذهابًا في تورينو، والفوز بهدف نظيف حمل توقيع فيديريكو ديماركو إيابًا، قبل تجاوز فيورنتينا في المباراة النهائية.

وسجَّل حضوره الأخير في نصف نهائي كأس إيطاليا، في الموسم الماضي، لكن هذه التجربة حملت طعمًا مريرًا، إذ تعادل ذهابًا مع ميلان بهدف لمثله، لكن الجار اللدود ضربه بثلاثية نظيفة في لقاء العودة.

وعلى جانب آخر، سجَّل علامة كاملة، في مباريات الدور نصف النهائي التي قاد فيها إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي، إذ اكتسح لاتسيو، فريقه السابق، بثلاثية نظيفة في نصف نهائي نسخة 2023ـ2024، قبل فوزه باللقب عقب التغلب على نابولي في نهائي الرياض، ثم تجاوز أتالانتا بهدفيْن نظيفيْن في نصف نهائي نسخة 2024ـ2025، لكنه خسر المباراة النهائية أمام ميلان بنتيجة 2ـ3، ولو أنّه تقدّم بهدفيْن بحلول الدقيقة 47.

وبالمجمل، كان له 8 محطات مع الدور نصف النهائي، بين كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وكان صاحب الغلبة في 6 منها، وفتحت طريقه نحو 4 ألقاب، 3 منها في كأس إيطاليا، إضافة إلى لقب في كأس السوبر.