يايسله في النصف نهائي.. النتيجة الأعرض أهلاوية

يُسجِّل الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، حضوره الأول على مسرح المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد ثلاث تجاربَ سابقة في هذا الدور خلال مسيرته التدريبية بين كأس النمسا، وكأس السوبر السعودي، عرف فيها إخفاقًا وحيدًا، وتحديدًا في نصف نهائي السوبر السعودي، صيف 2024، عندما سقط أمام الهلال، منافسه في قمة الأربعاء المرتقبة في أغلى الكؤوس.

وحلَّ يايسله ضيفًا على المربعات الذهبية للمرة الأولى في مسيرته خلال موسم 2021ـ2022، إذ كان مدربًا لفريق سالزبورج عندما واجه فولفسبيرجر في مباراةٍ صعبةٍ بنصف نهائي كأس النمسا، ووقتها كان على مشارف الإقصاء بعد تأخره بهدفٍ في الدقيقة الثالثة قبل أن يدرك سالزبورج التعادل عن طريق بينجامين سيسكو، مهاجم مانشستر يونايتد الحالي، في الدقيقة 77.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ليايسله بعد أن ترجم لاعبوه جميع ركلاتهم بنجاحٍ، تمهيدًا لفوز سالزبورج باللقب عقب التغلب على ريد بثلاثيةٍ نظيفةٍ في النهائي، علمًا أن يايسله احتفل بالثنائية في ذلك الموسم مع تتويج سالزبورج بلقب الدوري النمساوي أيضًا.

وانتهى مشوار يايسله مع سالزبورج صيف 2023 دون أن يعرف محطةً أخرى في الأدوار نصف النهائية، إذ فشل في مهمة الحفاظ على لقبه بطلًا لكأس النمسا في موسم 2022ـ2023 بعد خسارته أمام شتورم جراتس في ربع النهائي قبل تعيينه مدربًا للأهلي.

وسجَّل المدرب الألماني حضوره الثاني في مواجهات المربع الذهبي عندما قاد الأهلي أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي عام 2024، وكان قريبًا من حجز تذكرة العرس الختامي بالنسخة التي استضافتها أبها في أغسطس، إذ تقدَّم الأهلي بهدف روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 66، لكنَّ الهلال أدرك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق ألكساندر ميتروفيتش، إلى أن عبست ركلات الترجيح بوجه يايسله بعدما أهدر جابري فيجا وروجر إيبانيز اثنتين من الركلات الأهلاوية.

وغيَّر يايسله المعادلة في المسابقة نفسها، مطلع الموسم الجاري، مسجلًا عبوره الشخصي الثاني إلى نهائيات الكؤوس المحلية بعد فوزٍ عريضٍ للأهلي على القادسية بنتيجة 5ـ1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وعقب استعراضٍ بأربعة أهدافٍ في الشوط الأول، وصولًا إلى تتويج يايسله بلقبه الثاني على مستوى الكؤوس المحلية إثر الفوز على النصر بركلات الترجيح في النهائي الذي جرى في هونج كونج.

وبعيدًا عن المسابقات المحلية، كان ليايسله ظهورٌ وحيدٌ في الدور نصف النهائي للمسابقات القارية حين نجح بإقصاء الهلال من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الماضي. وهو يأمل تكرار السيناريو نفسه أمام المنافس ذاته في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي محاولةٍ لطي ذكرياته السلبية في هذه المسابقة.

وودَّع الأهلي صراع أغلى الكؤوس تحت قيادة يايسله في ثمن النهائي خلال موسم 2023ـ2024 بعد الخسارة أمام أبها قبل تعرُّضه لمفاجأةٍ من العيار الثقيل في الموسم الماضي بخروجه على يد الجندل في الدور الأول.