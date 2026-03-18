جلجيوس يقود ثاندر إلى «بلاي أوف»

سجل الكندي شاي جلجيوس 40 نقطة، وقاد فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر «حامل اللقب»، الأول لكرة السلة، ليصبح أول فريق ينتزع بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، بعد الفوز على أورلاندو ماجيك 113ـ108 الأربعاء، في الدوري الأمريكي للمحترفين «أن بي ايه».

وأسهم تشيت هولمجرين في 20 نقطة و12 متابعة، فيما أضاف البلجيكي أجاي ميتشل 16 نقطة، ليقفل ثاندر الباب أمام عودة محتملة لماجيك في الربع الأخير.

وهو الفوز التاسع تواليًا لحامل اللقب ليعزز رصيده في صدارة المنطقة الغربية برصيد 54 فوزًا مقابل 15 هزيمة، أمام وصيفه سان أنتونيو سبيرز الفائز على ساكرامنتو كينجز 132ـ104.

وتألق باولو بانيكرو في صفوف الخاسر بتسجيله 32 نقطة، وأضاف إليها 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

ومُني ماجيك بخسارته الـ 30 مقابل 38 فوزًا ليبقى في المركز السادس ضمن المنطقة الغربية.

في المقابل، حافظ سبيرز الذي حقق انتصاره الـ 51 مقابل 18 هزيمة على حظوظه في مقارعة ثاندر بعد فوزه الساحق على كينحز بفضل أداء هجومي متوازن شهد تسجيل سبعة من لاعبيه أكثر من عشر نقاط.

وكان العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما وكيلدون جونسون الأبرز برصيد 18 نقطة لكل منهما.