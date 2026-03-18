فرنانديز يثير شكوك البقاء مع تشيلسي

أثار الإرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب الوسط، التكهنات حول مستقبله، برفضه التعهد بالبقاء مع فريقه تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى الفريق اللندني خسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في إياب دور الـ16 ليودع البطولة بهزيمة صادمة 2ـ8 في مجموع المباراتين.

ومع وجود الفريق في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ربما يطول الوقت قبل عودته إلى المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وقاد الأرجنتيني الدولي الفريق اللندني خلال المباراة، الثلاثاء، في غياب ريس جيمس المصاب، لكنه لم يفعل شيئًا ينهي التكهنات حول إمكانية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعندما سألته شبكة «إي إس بي إن» ESPN عما إذا كان سيبقى مع الفريق الموسم المقبل، قال فرنانديز: «لا أعرف، ما زالت هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك المونديال، وبعد ذلك سنرى».

وعلق فرنانديز على خسارة تشيلسي في ملعبه: «أعتقد أننا فشلنا في السيطرة على المباراة. في لقاء الذهاب، فقدنا تركيزنا في آخر ربع ساعة واستقبلنا ثلاثة أهداف، وهنا حدث ذلك الأمر مجددًا، ولكن في البداية».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «في هذا المستوى، لا يمكنك استقبال هدفين بهذه السرعة بسبب تفاصيل صغيرة. في النهاية، وعلى مدار المباراتين، كان باريس هو الأفضل ويستحق التأهل. منذ انضمامي لتشيلسي، مررنا بمواقف مماثلة وتمكنا من قلبها لمصلحتنا».

وأتم فرنانديز حديثه: «الآن، يجب أن ينصب تركيزنا على الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وتحقيق هدفنا بالتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».