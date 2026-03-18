أبو الشامات يغادر المستشفى

غادر صالح أبو الشامات، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ظهر الأربعاء، مستشفى الطبي الدولي في جدة، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، الثلاثاء، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوصى الأطباء اللاعب بالراحة التامة لعدة أيام قبل العودة للتدريبات بصورة تدريجية.

وكان أبو الشامات «23 عامًا» شعر بآلام صباح الثلاثاء بعد تأديته مناسك العمرة، حيث توجه مباشرة إلى المستشفى، وأجرى عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح، وبذلك تأكد غيابه عن مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال، الأربعاء، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

والغياب هو الرابع لصالح أبو الشامات عن الأهلي في الموسم الجاري بعد أن شارك خلال 35 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين.