السلسلة البيضاء.. الاتحاد يستهدف التاسعة

يصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى تسع مباريات متتالية دون هزيمة في كأس الملك، إذا تخطى عقبة الخلود، مساء الأربعاء، لحساب الدور نصف النهائي من البطولة.

وتعود آخر خسارة للاتحاد في الكأس إلى الدور ذاته من نسخة العام قبل الماضي، وجاءت على يد الهلال بنتيجة 1ـ2.

وأطاحت به الهزيمة من البطولة التي حققها الهلال بفوزه على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

وبعدها، لم يخسر الفريق الجدّاوي أي مباراة في الكأس على مدى نسختين متتاليتين.

وفي النسخة الماضية، فاز الاتحاد على العين والجندل والهلال والشباب، ثم أسقط القادسية خلال المباراة النهائية وحقق اللقب.

أمّا النسخة الجارية، ففاز فيها على الوحدة والنصر والشباب، وسيلاقي الخلود بهدف مواصلة السلسلة.

ولا يزال الفريق الجدّاوي بعيدًا عن معادلة الرقم القياسي الذي حققه في البطولة خلال الفترة من 2009 و2014، بـ 20 مباراة دون خسارة.