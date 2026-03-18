الاتحاد يتقدم 6 ساعات في الرس

وصل ثلاثة من أعضاء الجهاز الإداري والطبي في فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى ملعب نادي الحزم في الرس، قبل ست ساعات كاملة من انطلاق مواجهة نصف نهائي كأس الملك أمام الخلود، المقررة مساء الأربعاء.

وحسبما وقفت عليه «الرياضية»، حضر الاتحاديون مبكرًا بخطوة غير معتادة، بعد أن كان يقتصر الوصول قبل المباراة بمدة تتراوح بين ثلاث ساعات إلى ساعة ونصف الساعة فقط.

ويستلم أعضاء من الفريق الضيف غرفة تبديل الملابس من إدارة الملعب، ويبدأ على الفور في تجهيزها بشكل كامل ودقيق، إضافة إلى التأكد من عمل أجهزة التكييف وتجهيز الطقم الأساسي وترتيبه في الأماكن المخصصة له، إلى جانب إعداد الثلج وكل المستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك تركيب السبورة الخاصة بشرح المدرب.

ووصل الاتحاد إلى القصيم، الثلاثاء، ببعثةٍ ضمت 24 لاعبًا، بينهم 10 أجانب.

واستدعى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب «النمور»، ثلاثة حراس مرمى للبعثة، وسبعة مدافعين، وستة لاعبي وسط، وثمانية مهاجمين.

واختار الجهاز الفني 10 أجانب، هم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، والظهير الألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب الوسط، والجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، والجناح الفرنسي موسى ديابي، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، والمالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، والمهاجم المغربي يوسف النصيري، والجناح البرتغالي روجير فيرنانديز.

ومن المحليين استدعى البرتغالي الحارسين محمد العبسي وأسامة المرمش، والمدافعين أحمد شراحيلي وحسن كادش ومحمد برناوي، والظهيرين مهند الشنقيطي وأحمد الجليدان، وفيصل الغامدي ومحمد فلاتة وعوض الناشري، لاعبي الوسط، والأجنحة عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود وأحمد الغامدي، والمهاجم صالح الشهري.