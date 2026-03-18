صاعدون في نصف النهائي .. الخلود يحلم في سيناريو الفيحاء

يطرق فريق الخلود الأول لكرة القدم بابَ إنجازٍ جديدًا في تاريخه حين يواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء، واضعًا نصب عينيه بلوغ النهائي، وتحقيق مفاجأةٍ جديدةٍ، ومواصلة رحلته الاستثنائية في البطولة.

وحجز الخلود مقعده في دور الأربعة بعد مشوارٍ لافتٍ، افتتحه بالفوز على البكيرية 2ـ1 في الدور الأول، ثم تجاوز النجمة 1ـ0 في دور الـ 16 قبل أن يحسم مواجهة الخليج المثيرة 4ـ3 في ربع النهائي.

ودوَّن الفريق حضوره الأول في دوري المحترفين السعودي خلال موسم 2024ـ2025، لكنَّه لم يترك أثرًا مماثلًا في الكأس آنذاك، إذ ودَّع من دور الـ 32 بخسارته أمام الشباب 1ـ3.

أمَّا في الموسم الجاري، فظهر بصورةٍ مختلفةٍ، ونجح في فرض نفسه بين كبار البطولة.

ومنذ عودة كأس الملك بنظام خروج المغلوب عام 2008، برزت فرقٌ عدة صاعدة، استطاعت أن تشقَّ طريقها سريعًا نحو الأدوار المتقدمة، بل إن بعضها لم يكتفِ ببلوغ نصف النهائي حيث واصل المشوار حتى النهائي، أو منصة التتويج.

ويظلُّ أبها صاحب الظهور الأسرع بين الفرق الصاعدة بعد أن بلغ نصف نهائي كأس الملك في موسمه الأول بدوري المحترفين 2019ـ2020.

وكان الفريق ضَمِنَ صعوده في 30 أبريل 2019 عقب تعادله 2ـ2 مع النجوم في الجولة الـ 35 من دوري الدرجة الأولى قبل أن يحقق حضورًا لافتًا في الكأس بالموسم نفسه.

وفي مشواره بتلك النسخة، تغلَّب أبها على القيصومة 2ـ1، ثم عبر العربي 1ـ0، وأقصى التعاون بالنتيجة ذاتها في دور الـ 16 قبل أن يتجاوز الفتح بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم يتوقف أمام الهلال بالخسارة 0ـ2 في نصف النهائي.

وعاش الفيحاء قصةً أكثر اكتمالًا، إذ عاد إلى دوري المحترفين صيف 2021، ثم تُوِّج بلقب كأس الملك في الموسم ذاته.

وبدأ الفريق طريقه بانتصارٍ كبيرٍ على أبها 4ـ0 في دور الـ 16، ثم تجاوز الباطن 2ـ1 في ربع النهائي قبل أن يهزم الاتحاد 1ـ0 في نصف النهائي، ويكمل المشوار بفوزٍ تاريخي على الهلال 3ـ1 بركلات الترجيح في النهائي.

وسار الوحدة بدوره على إيقاعٍ مماثلٍ بعد أن عاد إلى دوري المحترفين موسم 2022ـ2023، وبلغ نهائي كأس الملك خلال الموسم نفسه إثر فوزه على النصر 1ـ0 في نصف النهائي قبل أن يخسر اللقب أمام الهلال بركلات الترجيح.

أما الخليج، الذي صعد مع الوحدة في الموسم ذاته، فاحتاج إلى موسمٍ إضافي قبل أن يسجل حضوره في نصف النهائي حين بلغ دور الأربعة في نسخة 2023ـ2024 قبل أن تنتهي مغامرته بالخسارة أمام النصر 1ـ3.

وكرَّر القادسية المشهد بصورةٍ لافتةٍ بعد عودته إلى دوري روشن السعودي الموسم الماضي، إذ نجح في الوصول إلى نهائي كأس الملك في الموسم نفسه عقب فوزه على الرائد 1ـ0 في نصف النهائي قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام الاتحاد 1ـ3.

في المقابل، لم يذهب الباطن بعيدًا في موسمه الأول بعد الصعود إلى دوري المحترفين 2016ـ2017 حيث خرج من الدور الرئيس إثر خسارته أمام العدالة 2ـ3، لكنَّه عوَّض ذلك سريعًا في الموسم التالي عندما بلغ نصف نهائي نسخة 2017ـ2018 قبل أن يخسر أمام الاتحاد 2ـ6.

وبوصوله إلى نصف نهائي النسخة الجارية، يضع الخلود نفسه ضمن قائمة الفرق الصاعدة التي تركت بصمتها مبكرًا في كأس الملك، ويصبح أمام فرصةٍ ثمينةٍ لمواصلة الحضور الاستثنائي، وكتابة فصلٍ جديدٍ في تاريخه.