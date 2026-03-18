فورمولا 1.. هاس تهدد المنافسين بـ«ملك الوحوش»

يستعد فريق هاس، الأقل من حيث الإمكانات والموارد في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، للانطلاق بقوة مع سلسلة أفلام جودزيلا وهو يخوض معركة ضد منافسين أكبر هذا الموسم.

وأعلن الفريق الأمريكي، المدعوم من تويوتا، ويترأسه الياباني آياو كوماتسو، الأربعاء، عن تعاون يمتد طوال الموسم مع شركة توهو اليابانية المنتجة لسلسلة أفلام جودزيلا.

ويتصدر المشهد في هذا التعاون وحش الاستوديو الزاحف «ملك الوحوش»، الذي أثار الفوضى على شاشات السينما منذ عام 1954، إذ سيكون ‌نجم فيلم جديد ‌بعنوان «جودزيلا: ماينس زيرو»، المقرر طرحه في دور العرض ​بأمريكا ‌الشمالية ⁠في ​نوفمبر المقبل.

وقال فريق هاس إن التعاون سيظهر للمرة في سباق جائزة اليابان الكبرى خلال الفترة من 27 إلى 29 مارس المقبل، مع الكشف عن تصميم خاص في طوكيو في 24 من الشهر ذاته، وسيظهر بشكل بارز في سباق جائزة أمريكا الكبرى على حلبة أوستن في أكتوبر المقبل.

وقال كيجي أوتا، كبير المسؤولين عن فيلم جودزيلا في ⁠شركة توهو: «من خلال هذا التعاون، استعدوا لرؤية جودزيلا يعيث فسادًا على أسرع مسرح في العالم».

ويحتل ‌الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة ​الصانعين بعد سباقين للجائزة الكبرى وسباق ‌سرعة، ويحتل البريطاني أوليفر بيرمان المركز الخامس في بطولة السائقين بعد تسجيله ‌نقاطًا في جميع السباقات الثلاث.

وبعد احتلاله المركز الثامن في الموسم الماضي، يتقدم فريق هاس، الذي يستخدم محركات فيراري، الآن على فريق رد بُل، البطل السابق، ويتأخر بنقطة واحدة فقط عن فريق ماكلارين، حامل اللقب.