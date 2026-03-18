برشلونة يبحث عن ربع النهائي الـ 11

يستقبل فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الأربعاء، نيوكاسل الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في سابع مواجهة بين الفريقين، بعد أن انتهت جولة الذهاب بالتعادل 1ـ1 في «سانت جيمس بارك».

ويملك برشلونة الأفضلية في المواجهات المباشرة مع ضيفه الإنجليزي بواقع أربعة انتصارات وخسارة وتعادل. ويعود آخر انتصار لنيوكاسل إلى نحو 28 عامًا عندما كسب 3ـ2 بدور المجموعات موسم 1997ـ1998.

وأمام الفريق الإنجليزية نجح برشلونة في بلوغ ربع النهائي في عشرة من أصل 15 مواجهة سابقة بنظام الذهاب والإياب، فيما فاز نيوكاسل في مرة واحدة وخسر اثنتين أمام فرق إسبانية بالأدوار الإقصائية.

ويملك برشلونة أرقامًا جيدة في هذا الدور، إذ فاز 15 من آخر 16 مواجهة، وانتصر 23 من أصل 29 من مباراتين بعد انتهاء الذهاب خارج ملعبه بالتعادل، من بينها 11 من أصل 14 مواجهة كانت نتيجتها 1ـ1 ذهابًا.

كما خسر برشلونة مرتين فقط في آخر 37 مباراة أوروبية على ملعبه أمام فرق إنجليزية، مسجلًا 22 انتصارًا و13 تعادلًا، ولم يخسر في آخر 14 مباراة «9 انتصارات و5 تعادلات» منذ سقوطه 1ـ2 أمام ليفربول في 2007.

في المقابل، خسر نيوكاسل أربعًا من خمس مباريات أوروبية خارج ملعبه أمام فرق إسبانية، وفوزه الوحيد كان 3ـ0 على مايوركا في كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2003ـ2004.