30 مارس.. الفتح يواجه الاتفاق تجريبيّا

يخوض فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة تجريبية أمام الاتفاق 30 مارس الجاري، ضمن تحضيراته خلال فترة التوقف المتزامنة مع «أيام فيفا»، حسبما كشف عنه النادي، الأربعاء.

واعتمد الجهاز الفني لفريق الفتح البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف منافسات دوري روشن السعودي سعيًا منه إلى الحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ويتضمن البرنامج منح اللاعبين إجازة لمدة عشرة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته 25 مارس الجاري، إذ سيدخل معسكرًا إعداديًا داخليًا يركز على رفع المعدلات اللياقية وتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويعاود الفريق الأحسائي مشواره في الدوري 5 أبريل المقبل عندما يحل ضيفًا على الأخدود ضمن منافسات الجولة الـ27.

ويحتل الفتح المركز الـ13 بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد مرور 26 جولة من الدوري.