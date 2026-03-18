ألمانيا تضم «الجوهرة»

يتأهَّب الألماني لينارت كارل، لاعب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، للانضمام للمرة الأولى إلى قائمة منتخب بلاده، في إطار التحضيرات لخوض نهائيات كأس العالم 2026، حسبما ذكرت تقاريرُ صحافيةٌ ألمانيةٌ.

وذكرت صحيفة «بيلد»، الأربعاء، أن لاعب خط الوسط المهاجم، سيكون ضمن قائمة المدرب يوليان ناجلسمان التي تضمُّ 26 لاعبًا للمباراة أمام سويسرا في بازل، 27 مارس الجاري، ومباراة غانا التجريبية في شتوتجارت بعدها بثلاثة أيامٍ.

وسجل كارل «18 عامًا» سبعة أهدافٍ، وصنع أربعةً مع بايرن الموسم الجاري، وأصبح أصغر لاعبٍ ألماني يسجل في دوري أبطال أوروبا، كما أحرز ثلاثة أهدافٍ مع منتخب تحت 21 عامًا.

وكانت هناك تكهناتٌ بالفعل بأن كارل سيتم اختياره لمباراتي لوكسمبورج وسلوفاكيا في ختام تصفيات كأس العالم، نوفمبر الماضي، لكنَّ ذلك لم يحدث.

ويُعدُّ لينارت من أبرز المواهب الألمانية، وهو مرشَّحٌ لأن يكون ضمن قائمة المنتخب لنهائيات كأس العالم، وسبق أن أكد المدرب ناجلسمان أن قائمة مارس ستكون متشابهةً إلى حدٍّ كبيرٍ مع قائمة المونديال.

وتبدأ ألمانيا مشوار كأس العالم بمواجهة كوراساو التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، ثم تواجه كوت ديفوار، والإكوادور في مرحلة المجموعات.