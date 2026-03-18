تمبكتي بديلا.. لاجامي يعود أمام الأهلي

عاد علي لاجامي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي، فيما يجلس زميله حسَّان تمبكتي، شاغل المركز ذاته، على مقاعد البدلاء أمام الأهلي، مساء الأربعاء، لحساب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ورغم تجاوز تمبكتي إصابته، فضَّل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي وضعه بديلًا، مع الاستعانة بلاجامي بدلًا منه، في تغييرٍ وحيدٍ مقارنةً بتشكيل المباراة الماضية أمام الفتح ضمن مسابقة دوري روشن السعودي.

ويبدأ الهلال المباراة، التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، بالمغربي ياسين بونو، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع لاجامي، والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومتعب الحربي، والفرنسي ثيو هيرنانديز.

ويجمع الوسط بين البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ومحمد كنو، فيما يتمركز سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم فيليبي على الطرفين، ويلعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجمًا وحيدًا.