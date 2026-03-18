باريس يفقد باركولا

تعرَّض الفرنسي برادلي باركولا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إلى التواءٍ رباطي شديدٍ في الكاحل الأيمن، وسيكون «غير متاحٍ في الأسابيع المقبلة»، وفق ما أعلنه النادي، الأربعاء.

وأصيب باركولا في الشوط الثاني من مواجهة تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان اللاعب في أفضل حالاته خلال الفترة الأخيرة حيث سجل في مباراتي الذهاب والإياب «8ـ2 بمجموع المباراتين».

ويُشكِّل غيابه ضربةً قويةً لسان جيرمان قبل أسابيعَ قليلةٍ من خوض ربع نهائي دوري الأبطال.

مع ذلك، لا يُعدُّ استبعاده عن هذا الموعد سواء أمام ليفربول الإنجليزي، أو غلطة سراي التركي اللذين يلتقيان، الأربعاء، في إياب ثمن النهائي، مؤكَّدًا، إذ تجرى مباراة الذهاب في 7 أو 8 أبريل المقبل، والإياب في 14 أو 15 منه.

وسيضطر سان جيرمان إلى خوض مباراته أمام نيس، السبت، ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الفرنسي دون باركولا.