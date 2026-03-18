الاتحاد يستعيد بيريرا ويبقي ديابي احتياطيا

يبدأ فريق الاتحاد الأول لكرة القدم مباراة الخلود، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون جناحِه الفرنسي موسى ديابي، الذي وضعه المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بين الاحتياطيين للمباراة الثانية على التوالي.

واختار كونسيساو للمواجهة تشكيلًا، يضمُّ الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والمدافعَين حسن كادش والبرتغالي دانيلو بيريرا، والظهيرَين مهند الشنقيطي والألباني ماريو ميتاي، والبرازيلي فابينيو تفاريس والمالي محمدو دومبيا، لاعبَي الوسط، والجزائري حسام عوَّار خلف خطٍّ ثلاثي هجومي يتألف من الجناحين الهولندي ستيفن بيرجوين، والبرتغالي روجير فيرنانديز، والمغربي يوسف النصيري.

وعاد بيريرا إلى المجموعة الأساسية بعدما غيَّبه الإرهاق البدني عن الجولة الماضية من دوري روشن السعودي، التي خسِرها الفريق 1ـ3 من الرياض، الجمعة، لحساب الجولة الـ 26.

وعلى مقاعد الاحتياط، يجلس 11 لاعبًا، بينهم ديابي، والمدافع أحمد شراحيلي، والمهاجم صالح الشهري، والجناح عبد الرحمن العبود، وفيصل الغامدي، لاعب الوسط.