جاسبريني: لا فارق بين روما وبولونيا

أكد الإيطالي جيان بييرو جاسبريني، مدرب فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم، عدم وجود فارق واضح بين فريقه وبولونيا، قبل مواجهتهما الخميس على ملعب الأولمبيكو في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1ـ1، على أن يلاقي المتأهل من مجموع المباراتين ليل الفرنسي أو أستون فيلا الإنجليزي في دور الثمانية.

ويغيب عن روما مانو كونيه بداعي الإصابة، وذكر جاسبريني خلال المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «هناك بعض المخاطرة والحذر، وسنرى ما سيحدث، لكن حالة كونيه تراجعت قليلًا».

ووصف المدرب اللقاء بالحاسم، مضيفًا: «المباراة مختلفة عن الدوري، ولا يوجد فيها تعادل، مع احتمالية امتدادها إلى ما بعد 90 دقيقة، وهذه النوعية من المباريات تسحرني دائمًا».

وعن تراجع نتائج الفريق أخيرًا، بيَّن: «يجب تقبل ردود فعل المشجعين، وعلينا العمل بأقصى جهد لتحقيق النتائج وإسعادهم، اللاعبون ملتزمون، وما يقدمونه إيجابي».

وأضاف: «قدَّمنا مباريات جيدة خلال الـ40 يومًا الماضية، وتراجعنا في بعض المواجهات، كما عانينا نقصًا في اللاعبين، لكن ذلك ليس عذرًا، ففي مباراتي جنوى وكومو أثَّرت بعض الأحداث في سير اللعب».

وأوضح جاسبريني أنَّ فريقه لا يمر بأفضل حالاته، قائلًا: «لسنا في أفضل وضع بسبب الإصابات وبعض الظروف، لكن موقفنا لم يكن خاطئًا، وقد يمر بعض اللاعبين بفترات تراجع، ونطمح لتقديم الأفضل».

وشدَّد على قدرة الفريقين على تمثيل الكرة الإيطالية بصورة جيدة، مضيفًا: «أعتقد أنَّ الفريقين قادران على تشريف الكرة الإيطالية في هذه المواجهة القارية».

وعن ستيفان الشعراوي، أوضح: «غاب 40 يومًا، وخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوعين، وشارك الأحد الماضي، ولن نتمكن أيضًا من الاعتماد على فينتورينو، ونتخذ قراراتنا وفق العناصر المتاحة، وقد يكون ستيفان لاعبًا حاسمًا».