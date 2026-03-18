الخلود يكثف الهجوم أمام الاتحاد

زاد فريق الخلود الأول لكرة القدم من عدد المهاجمين في تشكيله الذي يواجه الاتحاد، الأربعاء في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعكسَ المباريات القليلة الماضية، قرَّر الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب الخلود، البدء بخط هجومٍ رباعي، يقوده الأرجنتيني راميرو إنريكي، ويضمُّ هتان باهبري، ومحمد صوعان، وعبد العزيز العليوة. وخلف هذا الرباعي، يلعب ثنائي الوسط الفرنسي كيفن ندورام، وعبد الرحمن الدوسري.

وعلى مستوى الدفاع، يشغل رمزي صولان مركز الظهير الأيمن، ويلعب السورينامي شاكيل بيناس في مركز الظهير الأيسر، وبينهما يتمركز الليتواني إدجاراس أوتكوس، والسلوفاكي نوربيرت جيومبر، أمام الأرجنتيني بابلو كوزاني، حارس المرمى.

ويغيب الإنجليزي جون باكلي، لاعب الوسط، عن المواجهة، لتلقيه بطاقتين صفراوين خلال النسخة الجارية من الكأس.