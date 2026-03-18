براجا أول المتأهلين إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي

بات فريق سبورتينج براجا البرتغالي الأول لكرة القدم أول المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على فرينكفاروش المجري 4ـ0، الأربعاء، في إياب دور الـ16.

وعوَّض الفريق البرتغالي خسارته ذهابًا 0ـ2، ليحسم التأهل بنتيجة 4ـ2 في مجموع المباراتين.

وسجَّل براجا ثلاثية في الشوط الأول عن طريق ريكاردو هورتا وفلوريان جريليتش وجابرييل مارتينيز في الدقائق «11 و15 و34»، قبل أن يعود هورتا ويضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة «53».

وينتظر براجا في دور الثمانية المتأهل من مواجهة باناثنياكوس اليوناني وريال بيتيس الإسباني، التي تجرى الخميس، علمًا بأن الفريق اليوناني كسب مباراة الذهاب في أثينا بهدف دون رد.