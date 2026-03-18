بيليجريني: نملك فرصة التعويض أمام أولمبياكوس

أكد التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم، أنَّ خسارة فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لم تكن عادلة قياسًا على مجريات المباراة.

وخسر بيتيس مواجهة الذهاب في أثينا بهدف سجَّله فيسنتي تابوردا من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية.

وشدَّد بيليجريني، خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء، على أنَّ فريقه يملك 90 دقيقة كاملة على أرضه وبين جماهيره من أجل التعويض وحسم التأهل إلى الدور المقبل، عندما يستضيف منافسه الخميس.

وقال مدرب بيتيس: «يجب ألا نتسرع، وأن نضبط الإيقاع، فالأهم هو التوازن والتركيز طوال المباراة، ونعلم أننا قادرون على العودة في النتيجة وتجاوز هذا الدور».

وأضاف: «لا أشعر بالقلق من استعادة الفريق اليوناني بعض لاعبيه المصابين، وما يهمني هو ريال بيتيس، وأن نحافظ على هدوئنا الذهني منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة».

من جهته، أوضح باو لوبيز، حارس بيتيس، أنَّ اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، بقوله: «نعلم تمامًا أهمية هذه المباراة لجماهير بيتيس، التي تملك شغفًا كبيرًا، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم وتحقيق التأهل».

وتابع لوبيز: «علينا أن ننسى النتائج السابقة، ونركز فقط على تقديم أفضل ما لدينا، فالحفاظ على نظافة الشباك يعد مفتاحًا مهمًا في مثل هذه المباريات الإقصائية».

وعن الضغوط المحيطة بالفريق، ذكر: «الضغط موجود دائمًا لأن النادي ينمو، لكن يجب أن يكون دافعًا لنا لا عائقًا، فنحن أمام فرصة لصناعة شيء مميز لهذا النادي».