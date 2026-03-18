بعد سحب الكأس الإفريقية.. السنغال تطالب بتحقيق دولي

دعت الحكومة السنغالية، الأربعاء، إلى فتح تحقيق دولي في ما وصفته بشبهات فساد داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، وذلك عقب سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخبها الأول لكرة القدم.

وقرَّرت لجنة الاستئناف في «الكاف»، الثلاثاء، اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية، التي جرت في يناير الماضي، بعد مغادرته الملعب لفترة وجيزة احتجاجًا خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتحوّل فوزه 1ـ0 بعد التمديد إلى خسارة اعتبارية 0ـ3 أمام المغرب مستضيف البطولة.

وأدانت الحكومة السنغالية القرار، واصفة إياه في بيان بأنه «غير قانوني بشكل صارخ، وظالم بصورة كبيرة»، مطالبة بتحقيق دولي مستقل لمعالجة ما وصفته شبهات فساد داخل قيادة الاتحاد القاري.

ولم يصدر أي تعليق فوري من «الكاف» على البيان السنغالي.

وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عزمه الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، واصفًا إياه بأنه ظالم وغير مسبوق وغير مقبول، مؤكدًا لجوءه إلى المحكمة في لوزان «في أقرب وقت ممكن».

في المقابل، رحب الاتحاد المغربي لكرة القدم بالقرار، وقال في بيان: «نرحب بقرار يدعم احترام القواعد والاستقرار اللازمين لإجراء المسابقات الدولية بصورة سليمة».

وأضاف: «منذ الحوادث الأولى التي أدت إلى توقف المباراة، أوضح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم، وكرر باستمرار، أن طلبه الوحيد يتمثل في التطبيق الصارم للوائح المنظمة للمنافسة».

وتابع: «لم يكن الهدف من هذا الإجراء أبدًا التشكيك في الأداء الرياضي للمنتخبات، بل السعي فقط إلى الامتثال للقواعد».