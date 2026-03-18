بعد استبعاده.. نيمار: يا أنشيلوتي.. ماذا عني؟

نشر البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق سانتوس الأول لكرة القدم، فيديو عبر قناته الرسمية في منصة «يوتيوب» بعنوان «سأريكم كل شيء»، وثق فيه يومياته خلال 48 ساعة، ورد فعله على استبعاده من قائمة منتخب بلاده، التي اختارها الإيطالي كارلو أنشيلوتي لخوض تجريبيتي فرنسا وكرواتيا خلال مارس الجاري، قبل إعلان القائمة النهائية لكأس العالم.

وظهر نيمار بحالة بدنية جيدة بعد صناعته هدفًا في تعادل سانتوس مع كورينثيانز، لكنه تلقى صدمة الغياب عن القائمة الأخيرة.

وفي بداية الفيديو، الذي امتد نحو 20 دقيقة، تحدث نيمار عن ترقبه للقائمة، قائلًا: «أعلم أنَّ هذا الاستدعاء خاص بالنسبة لي، فمنذ المرة الأولى التي تم اختياري فيها، كنت أعرف دائمًا أنني سأكون موجودًا في القوائم التالية، أما هذه المرة فلا أعرف إن كنت سأكون هناك أم لا».

وخلال خضوعه لجلسة تدليك، رصدت الكاميرا نيمار وهو يطالع قائمة اللاعبين الـ26 التي أعلنها أنشيلوتي، قبل أن يغلق هاتفه مبتسمًا بسخرية، ويقول: «يا أنشيلوتي.. ماذا عني؟».

وأضاف النجم البرازيلي: «أنا حزين، لكنني أعمل وأبقى مستعدًا، وغدًا يجب ألا أكون حزينًا، الليلة سأذهب إلى دوري الملوك، والأجواء ستكون رائعة».

وتابع: «سأبقى مركزًا يومًا بعد يوم، وتدريبًا بعد تدريب، ومباراة بعد أخرى، سنحقق هدفنا، ولا تزال هناك القائمة النهائية».

وينتظر نيمار الآن 19 مايو، موعد إعلان القائمة النهائية، إذ تتبقى له 10 مباريات في الدوري، إلى جانب مواجهات في الكأس وكوبا سود أمريكانا، من أجل إقناع الجهاز الفني بجاهزيته البدنية، خاصة أنَّه خاض أربع مباريات فقط خلال عام 2026، سجل خلالها هدفين.