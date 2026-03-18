الإصابة الأولى تُخرِج دومبيا مبكرا من الملعب

خرج المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اضطراريًّا، وفي وقت مبكر، من المواجهة مع الخلود، مساء الأربعاء على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعند الدقيقة التاسعة، أصيب دومبيا وهو يتقدم بالكرة، دون تدخلٍ من المنافس، وسقط أرضًا وبدا متألمًا للغاية.

وبعدما دخل الجهاز الطبي الاتحادي وعاين حالته، حُمِل على عربة نقّالة إلى خارج الملعب، ودخل الجناح الفرنسي موسى ديابي بدلًا منه في تغيير اضطراري من المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وللمرة الأولى منذ انضمامه إلى الاتحاد، الصيف الماضي، يتعرّض المالي، البالغ من العمر 21 عامًا، لإصابة خلال المباريات أو التدريبات.

ومثّل دومبيا الفريق في 23 مباراة قبل نصف نهائي الكأس، أحرز خلالها هدفين وصنع ستة.