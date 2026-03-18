«البرغوث» يتقدم قائمة الأرجنتين.. وماستانتونو خارجها

أعلن منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، قائمة تضم 28 لاعبًا لمعسكر مارس الجاري، يتقدمهم القائد الأسطورة ليونيل ميسي الملقب بـ«البرغوث»، فيما شهدت وجود جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، مقابل غياب فرانكو ماستانتونو.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة تجريبية أمام جواتيمالا 31 مارس الجاري، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026، بعد إلغاء مواجهة فايناليسيما أمام إسبانيا.

وشهدت القائمة حضور بريستياني، الذي نال فرصة جديدة بعد ظهوره الدولي الأول أمام أنجولا في نوفمبر الماضي.

وخطف لاعب بنفيكا الشاب الأنظار أخيرًا بعد مشادة كلامية مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لبريستياني أن خاض أربع دقائق فقط بقميص منتخب الأرجنتين، كما ضمت القائمة نيكو باز، لاعب كومو الإيطالي، المتألق تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس.

واستعان ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، بعدد من لاعبي الدوري المحلي، بينهم جابرييل روخاس، لاعب راسينج، وتوماس بالاسيوس، لاعب إستوديانتس.

في المقابل، برز فرانكو ماستانتونو في مقدمة الغائبين عن القائمة بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد، ما يضع علامات استفهام حول حضوره في القائمة النهائية للمونديال.