بسباعية.. برشلونة يتخطى نيوكاسل

بلغ فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي 7ـ2، الأربعاء، في إياب دور الـ 16، ليحسم تأهله بنتيجة 8ـ3 في مجموع المباراتين عقب تعادلهما ذهابًا 1ـ1.

وسجل أهداف برشلونة البرازيلي رافينيا «هدفين» عند الدقيقتين 6 و72، ومارك برنال «18»، ولامين يامال من ركلة جزاءٍ «45+7»، وفيرمين لوبيز «51»، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي «هدفين» «56 و61»، فيما أحرز السويدي أنتوني إيلانجا هدفَي نيوكاسل «15 و28».

ويضرب برشلونة موعدًا في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنام الإنجليزي، التي تجرى لاحقًا الأربعاء في لندن، علمًا أن أتلتيكو كسب لقاء الذهاب 5ـ2.

ودخل برشلونة المباراة مدعومًا بأكثر من 60 ألف مشجعٍ للمرة الأولى في دوري الأبطال الموسم الجاري بعد زيادة السعة الجماهيرية إلى 62 ألفًا و652 متفرجًا.

وافتتح رافينيا التسجيل مبكرًا بتسديدةٍ أرضيةٍ داخل منطقة الجزاء «6» قبل أن يعادل إيلانجا النتيجة «15».

ومنح برنال التقدم مجددًا للفريق الكاتالوني «18»، لكنَّ إيلانجا عاد وسجل التعادل «28» قبل أن يضع يامال برشلونة في المقدمة من ركلة جزاء «45+7».

وفي الشوط الثاني، عزَّز لوبيز النتيجة بالهدف الرابع «51»، وأضاف ليفاندوفسكي هدفين متتاليين «56 و61»، واختتم رافينيا مهرجان الأهداف بالسابع «72».