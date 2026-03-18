الإصابة تلاحق جارسيا

تجدَّدت معاناة الإسباني إيريك جارسيا، مدافع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، مع الإصابات منذ تعرضه لإصابة في الأوتار العضلية خلال مواجهة أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس 7 مارس الجاري.

وغاب جارسيا عن آخر مباراتين أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني، من أجل تجهيزه لمواجهة نيوكاسل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لكن المدافع الإسباني اشتكى من آلام عضلية في الفخذ اليمنى بعد مرور 20 دقيقة فقط من المباراة، ما دفع الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، إلى مطالبة الأوروجوياني رونالد أراوخو بإجراء عمليات الإحماء.

وأشارت التقييمات الأولية إلى تعرض اللاعب لإصابة قد تتجاوز الشد العضلي، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها الخميس.

ويستفيد برشلونة من تراجع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، إذ يواجه رايو فاييكانو الأحد المقبل، قبل دخول فترة التوقف الدولي، ما يمنح جارسيا نحو أسبوعين للتعافي.

ومن المنتظر أيضًا أن يستعيد فليك بعد التوقف الدولي جهود أليخاندرو بالدي وجوليس كوندي وفرينكي دي يونج.