بعد 22 مواجهة.. ديابي يكسر عناد الشباك

أنهى الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، صيامه الطويل عن التهديف، بهزِّ شباك الخلود، مساء الأربعاء في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخاض ديابي 22 مباراةً قبل مواجهة نصف نهائي الكأس، عجز خلالها عن إحراز الأهداف، مُكتفيًا بصناعة سبعةٍ منها.

وأحرز الفرنسي ثلاثة أهدافٍ الموسم الجاري، قبل هدفه الأحدث، آخرها في 1 نوفمبر الماضي أمام الخليج لحساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

وبدأ الجناح المهاري لقاء الخلود في الكأس على مقاعد الاحتياط، لكنه دخل إلى الملعب مبكّرًا، عند الدقيقة الـ 12، عبر تبديلٍ اضطراري فرضته إصابة المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط.

ومن ركلة حرة، في الدقيقة 40، أحرز ديابي «26 عامًا» رابع أهدافه الموسم الجاري، الثاني له بقميص الاتحاد.