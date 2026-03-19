الهلال.. شباك توني المفضلة

مارس الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، هوايته في هز شباك الهلال، الذي أصبح الأكثر استقبالًا لأهداف اللاعب، بالتساوي مع آخريْن.

وفي الدقيقة 81 من مباراة الفريقين، مساء الأربعاء، لحساب نصف نهائي كأس الملك، انبرى توني لركلة جزاء وأسكنها مرمى المغربي ياسين بونو، حارس الهلال.

ورفعت الركلة عدد أهداف المهاجم في مرمى الهلال إلى 7، منها 5 خلال دوري روشن السعودي، وهدف واحد ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسبق للاعب إحراز عدد أكبر من الأهداف أمام أي فريق.

وإلى جانب الهلال، سجَّل توني سبعة أهداف في مرمى كل من أوكسفورد يونايتد وبرادفورد سيتي الإنجليزيين.