الخلود يكتب التاريخ.. ويجدد حضور القصيم في نهائي أغلى الكؤوس

فجَّر فريق الخلود الأول لكرة القدم مفاجأةً أمام الاتحاد، الأربعاء في الرس، وتأهَّل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلُّبه على حامل اللقب بركلات الترجيح، 5ـ4، بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبات الخلود ثاني فريقٍ من منطقة القصيم يبلغ مباراة نهائي البطولة، التي خاضها التعاون ثلاث مراتٍ وتُوِّج بها عام 2019.

وتقدَّم الاتحاد، الذي يدرِّبه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مرتين في النتيجة، وأدرك صاحب الأرض التعادل، ثم تفوَّق على ضيفه عند احتكامهما إلى الترجيحيات.

وافتتح الفرنسي موسى ديابي، الجناح الاتحادي، أهداف المواجهة، التي احتضنها ملعب نادي الحزم، في الدقيقة 40، وأدرك عبد العزيز العليوة، جناح أصحاب الأرض، التعادل في الدقيقة 73.

وذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، شهِدا تقدم «النمور» مجددًا بهدفٍ للجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في الدقيقة 96، وتعادُل الخلود بهدفٍ للإنجليزي آدم بيري، لاعب الوسط، في الدقيقة 111.

وفي محطة ركلات الترجيح، نفَّذ كل فريقٍ ستًّا، أهدر الاتحاديون اثنان منها، مقابل واحدةٍ لفريق المدرب الإنجليزي ديس باكينجهام.

وتصدَّى الحارس الأرجنتيني بابلو كوزاني للركلتين الثانية والسادسة، اللتين سددهما الجزائري حسام عوار وديابي، على الترتيب. في المقابل، أهدر المدافع السلوفاكي نوربيرت جيومبر ركلة جزاء الخلود الخامسة.

وشهِدَ اللقاء، الذي ضبطته صافرة الحكم الروسي سيرجي إيفانوف، إصابة المالي محمدو دومبيا، لاعب وسط الاتحاد، في دقائقه الأولى، وخروجه في تبديلٍ اضطراري.