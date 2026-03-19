بركلات الترجيح.. الهلال يفك شفرة الأهلي في نصف النهائي

فكَّ فريق الهلال الأول لكرة القدم شفرة مواجهاته مع الأهلي في نصف نهائي كأس الملك بعد ثلاث محاولاتٍ غير ناجحةٍ، وأطاح به من الدور، عبر هزيمته بركلات الترجيح «4ـ2»، مساء الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في جدة.

وانتهى الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل 1ـ1، ليتَّجه الفريقان إلى وقتين إضافيين، لم تتغيَّر خلالهما النتيجة، ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال.

وكان الفريق العاصمي البادئ بالتسجيل عن طريق الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر، الذي أطلق تسديدةً، سكنت شباك السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، في الدقيقة 39.

وجاء هدف الأهلي من ركلة جزاءٍ، حصل عليها البرازيلي روجر إيبانيز، قلب الدفاع، ونفَّذها زميله الإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة، في الدقيقة 81.

وسيجمع النهائي بين الهلال والخلود، الذي فاز على الاتحاد بركلات الترجيح أيضًا، في مباراةٍ جرت بالتزامن مع لقاء «الأزرق» والأهلي.

واجتاز الهلال عقبة الأهلي للمرة الأولى في نصف نهائي الكأس.

والتقى الفريقان في هذا الدور من البطولة عام 1983، وفاز الأهلي 3ـ1.

وفي نصف نهائي 2012، فاز الأهلي 1ـ0 ذهابًا، وتعادلا 2ـ2 إيابًا، وتأهل الفريق الجدَّاوي.

ومجدَّدًا التقيا في نصف نهائي 2016، وفاز الأهلي للمرة الثالثة بنتيجة 3ـ2 بعد التمديد لوقتَين إضافيين.

وتوازن سجل نتائج مواجهات الفريقين في الكأس، وعددها تسع، بواقع أربعة انتصاراتٍ لكلٍّ منهما مقابل تعادلٍ وحيدٍ.