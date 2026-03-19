كونسيساو: أنا المسؤول.. وخسِرنا الصراعات البدنية

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تحمُّله كامل المسؤولية عن الخسارة من الخلود، الأربعاء في الرس، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عادًّا الهزيمة بعد التقدّم في النتيجة أمرًا صعبًا.

وخلال مؤتمرٍ صحافي بعد المباراة، التي حسمتها ركلات الترجيح، لفت البرتغالي إلى خسارة فريقه الصراعات البدنية.

وأوضح: «أخبرت اللاعبين أنني أتحمَّل المسؤولية كاملةً»، وتمنَّى ألَّا تكون إصابة لاعبه المالي محمدو دومبيا خطيرةً «لأن غياب لاعبٍ مثله يؤثر علينا كثيرًا» كما قال.

وأكد كونسيساو أنه ليس نادمًا على إخراج المهاجم المغربي يوسف النصيري عبر تبديلٍ في الدقيقة 71 أدخل به المهاجم صالح الشهري إلى الملعب.

وأشار إلى تأثيرٍ سلبيّ على الفريق لمغادرة الفرنسي نجولو كانتي، نجم الوسط، خلال الانتقالات الشتوية الأخيرة، عادًّا «الأمر أصعب بعد إصابة دومبيا»، مُكمِلًا: «صحيحٌ أننا نمتلك لاعبين محليين، لكن الأسلوب يختلف».

وتقدم الاتحاد مرتين في النتيجة، لكن الخلود أدرك التعادل بعدهما، وتفوّق بركلات الترجيح، 5ـ4.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل الفريقين 2ـ2 على ملعب نادي الحزم.