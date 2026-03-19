باكينجهام: جهد اللاعبين سر بلوغ النهائي

عدَّ الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، جهد اللاعبين السبب الرئيس في الفوز على الاتحاد، حامل اللقب، والتأهل، الأربعاء، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المدرب خلال مؤتمرٍ صحافي بعد الانتصار بركلات الترجيح: «اللعِب على أرضنا في الرس أحد الأسباب. حاربنا كثيرًا، لكنْ السبب الرئيس جهد اللاعبين».

وأكمل ممازحًا: «يبدو أننا في حاجةٍ إلى مواجهة الحزم قبل كل مرحلةٍ حاسمةٍ. لعِبنا أمامه، ثم تأهلنا إلى نصف النهائي على حساب الخليج، والآن بعد مواجهته انتصرنا على الاتحاد».

وهنَّأ الإنجليزي لاعبيه على «روحهم الكبيرة»، وشدَّد: «أنا فخورٌ بهم، وبعودتهم مرتين في النتيجة. تمكَّننا من الفوز على حامل اللقب».