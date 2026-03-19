رباعية بايرن تجدد العبور.. وأتلتيكو يتخطى توتنام رغم الخسارة

بلغ فريق بايرن ميونيخ الألماني ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي 4ـ1، الأربعاء، في إياب دور الـ16، ليحسم التأهل بنتيجة 10ـ2 في مجموع المباراتين، ويضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في قمة مرتقبة.

وسجَّل رباعية بايرن الإنجليزي هاري كاين «هدفين 25 من ركلة جزاء و54»، ولينارت كارل «56»، والكولومبي لويس دياز «70»، فيما أحرز الصربي لازار ساماردجيتش هدف أتالانتا الوحيد «85».

وبدأ بايرن المباراة ضاغطًا، وهدَّد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبة، قبل أن يفتتح كاين التسجيل من ركلة جزاء، أعيد تنفيذها بعد تدخل تقنية الفيديو «25».

وعاد المهاجم الإنجليزي ليضيف الهدف الثاني بطريقة مميزة «54»، رافعًا رصيده إلى 50 هدفًا في دوري الأبطال، والعاشر له في النسخة الجارية.

وأضاف كارل الهدف الثالث «56»، قبل أن يعزز دياز النتيجة بالهدف الرابع «70»، فيما سجَّل ساماردجيتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقائق الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، تأهل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الدور ذاته، على الرغم من خسارته أمام مضيفه توتنام الإنجليزي 2ـ3، ليضرب موعدًا مع برشلونة الإسباني.

وسجَّل لتوتنام الفرنسي راندال كولو مواني «30»، والهولندي تشافي سيمونز «هدفين 52 و90+1»، فيما أحرز هدفي أتلتيكو الأرجنتيني خوليان ألفاريز «47»، والسلوفاكي دافيد هانتسكو «75».