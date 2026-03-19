صلاح يقود ليفربول إلى ربع النهائي

عوَّض المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم، إهداره ركلة جزاءٍ، وقاد فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على ضيفه غلطة سراي التركي 4ـ0، الأربعاء، في إياب دور الـ 16 على ملعب أنفيلد، حيث حسم «الريدز» التأهل بنتيجة 4ـ1 في مجموع المباراتين.

وكان ليفربول خسر مباراة الذهاب 0ـ1، لكنَّه فرض سيطرته على الإياب، وحسمها خلال نحو ساعةٍ.

وافتتح الهنغاري دومينيك سوبوسلاي التسجيل عند الدقيقة 25، وأضاف الفرنسي أوجو إيكيتيكيه الثاني «52»، وعزَّز الهولندي راين جرافنبرخ النتيجة بالثالث «53»، واختتم صلاح الرباعية «62»، بعد أن أهدر ركلة جزاءٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وضرب ليفربول موعدًا في ربع النهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الذي تجاوز تشيلسي الإنجليزي بنتيجةٍ كبيرةٍ في مجموع المباراتين.

وبدأ ليفربول المباراة بضغطٍ هجومي واضحٍ، وهدَّد مرمى ضيفه في أكثر من مناسبةٍ قبل أن يفتتح سوبوسلاي التسجيل بعد ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وحوَّلها لاعب الوسط الهنغاري داخل الشباك.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثاني قبل أن يحصل ليفربول على ركلة جزاءٍ إثر عرقلةٍ، تعرَّض لها سوبوسلاي، لكنَّ الحارس التركي تصدى لتسديدة النجم المصري.

وفي الشوط الثاني، عوَّض صلاح الإهدار عندما صنع الهدف الثاني لإيكيتيكيه، ثم تابع جرافنبرخ كرةً مرتدةً من الحارس بعد محاولةٍ جديدةٍ لصلاح، مسجلًا الهدف الثالث.

وحسم النجم المصري الانتصار بالهدف الرابع عقب تبادلٍ للكرة مع الألماني فلوريان فيرتس، ليسهم بهدفٍ وتمريرةٍ حاسمةٍ في عبور فريقه إلى الدور المقبل.