نجل حسين.. مترجم الخلود

عوَّض عدي حسين عبد الغني، ظهير فريق الخلود الأول لكرة القدم، غياب المترجم عن مباراة الاتحاد، التي كسِبها فريقه الحالي أمام فريقه السابق بركلات الترجيح، الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحسب مصادر خاصة بـ «الرياضية»، حالت ظروف سفرٍ دون حضور مترجم فريق الخلود المواجهة، التي احتضنها ملعب نادي الحزم.

وبعد الفوز بركلات الترجيح والتأهل إلى النهائي، دخل باكينجهام إلى المؤتمر الصحافي وبرفقته عدي، الذي أدّى دور المترجم، بين اللغتين الإنجليزيو والعربية، أمام ممثلي وسائل الإعلام.

وانضم عدي، نجل حسين عبد الغني نجم الكرة السعودية السابق، إلى الخلود خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الفئات السنية للاتحاد.

ومثَّل اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، فريق الخلود الأول في خمس جولاتٍ من دوري روشن السعودي، ومباراة النجمة ضمن دور الـ 16 من بطولة الكأس، بمجموع دقائق لعب بلغت 41.

وأمام فريقه السابق، لعِب عدي 18 دقيقة ضمن الجولة الـ 14، بعدما أدخله المدرب الإنجليزي بديلًا، فيما بقِي على مقاعد الاحتياط حتى النهاية في مباراة نصف نهائي الكأس.