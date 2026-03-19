الخلود إلى النهائي

قاد الأرجنتيني خوان بابلو كوزاني، حارس مرمى فريق الخلود الأول لكرة القدم، زملاءه إلى بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تصدى لركلتي ترجيح أمام الاتحاد، الأربعاء على ملعب نادي الحزم في الرس.. وبعد انتهاء لقاء الفريقين، في دور الأربعة، بالتعادل 2-2، في شوطين أصليين وآخرين إضافيين، كسِب صاحب الأرض ركلات الترجيح 5ـ4، وتصدى كوزاني للركلتين الثانية والسادسة التي أعلنت عن تأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى مباراة نهائي الكأس. تصوير: نايف العتيبي و(المركز الإعلامي- الخلود)