يايسله: الأفضل لم يفز.. كرة القدم ظالمة

وصف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الخسارة أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك، مساء الأربعاء، بالظالمة، مشيرًا إلى أحقية لاعبيه بالفوز وليس المنافس.

وخسر الأهلي المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا اللقاء، قال: «كرة القدم ظالمة في بعض الأحيان، وليالٍ مثل هذه تشعرك بكثيرٍ من خيبة الأمل، ليس بسبب الأداء، لكن بسبب النتيجة».

وأضاف: «فخورٌ باللاعبين، وفي كرة القدم ليس دائمًا الفريق الأفضل هو الذي ينتصر، وأبارك للهلال على الفوز».

وتمنَّى تجاوز هذه الهزيمة بالقول: «نركز على الأمور التي بإمكاننا التأثير فيها، واللاعبون يستشعرون بالمسؤولية، وأتمنى ألا تؤثر فيهم هذه الهزيمة رغم كونها صعبةً ولا يمكن هضمها».

وأردف: «الآن لدينا فترة راحة مستحقة للاعبين من أجل قضاء وقتٍ مع عائلاتهم وللاستشفاء أيضًا».

وشدَّد على أفضلية فريقه بالقول: «صنعنا فرصًا عدَّة، ووصلنا إلى مرمى الهلال كثيرًا، لكنْ مع الأسف النتيجة هي التي تحكم». فيما برَّر تأخيره في التغييرات قائلًا: «تأخرت في التبديل لأننا كنا مسيطرين على اللقاء».