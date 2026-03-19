إنزاجي: تمبكتي ومتعب شاركا مصابين.. و«VAR» ورّط الحكم

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن مشاركة المدافعين حسان تمبكتي ومتعب الحربي مصابين في نصف نهائي كأس الملك، مساء الأربعاء، معبرًا عن سعادته بالفوز والتأهل إلى النهائي، فيما شكك في صحة ركلة الجزاء التي أحرز منها الأهلي هدفه خلال اللقاء.

وتعادل الفريقان 1ـ1 في الوقت الأصلي للمباراة، وجاء هدف الأهلي من ركلة جزاء، ولم تتغير النتيجة خلال الشوطين الإضافيين، قبل فوز الهلال «4ـ2» عن طريق ركلات الترجيح.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال إنزاجي: «أودّ تقديم التحية للفريقين على هذا المستوى الرائع والممتاز، وسعيد بالوصول إلى النهائي، وما زال أمامنا خطوة لحصد اللقب».

وأضاف: «الأهلي سجّل هدفه من ركلة جزاء غير صحيحة، والحكم كان قريبًا من الكرة، وشاهد الحالة جيدًا جدًّا، لكن استدعاء غرفة VAR وضعه تحت الضغط وصعّب عليه اتخاذ القرار، وفي رأيي لم تكن ركلة جزاء».

وتابع: «العمل داخل الملعب كان كبيرًا جدًّا، وكان بإمكان اللاعبين تسجيل أهداف أخرى من فرص مالكوم وبنزيما وسالم، وما نقدِّمه من عمل جماعي سيساعدنا في التسجيل مستقبلًا».

ونوّه إلى معاناة فريقه من الإصابات قائلًا: «افتقدنا عددًا من اللاعبين مثل ناصر الدوسري، كما كان هناك احتمال لغياب حسان تمبكتي ومتعب الحربي بعد عدم خوضهما التدريب الأخير، وتحدثت معهما، وقلت لهما إنَّ الهلال يعطينا كل شيء، ويجب التضحية لأجله، وأشكرهما على مشاركتهما رغم الإصابة».

وأردف: «نبذل مجهودًا كبيرًا لكي نقدم مستوى جيدًا، لكن المباريات متقاربة والفواصل بينها ليست طويلة، مع ذلك فزنا في 31 من أصل 38 مباراة، وتعادلنا في 7 ولم نخسر، ولا نزال بحاجة إلى تقديم المزيد».

وأكمل: «ما يهمني أنني رأيت الهلال وجماهيره سعداء في نهاية المباراة».

وبرّر تأخره في تغيير ثلاثي الهجوم بالقول: «عملنا داخل الملعب كان جيدًا، ولا سيما من مالكوم وسالم وبنزيما، ولو لاحظتم على الجهة الأخرى صبر مدرب الأهلي أيضًا على جالينو ومحرز وتوني إلى نهاية المباراة».

وزاد: «صحيح أنني أحب رؤية فريقي يسجل 4 أو 5 أهداف مبكرًا لكن المباراة كانت صعبة، ليس علينا فقط، وإنما على الطرفين».

وسيجمع النهائي بين الهلال والخلود، الذي فاز على الاتحاد بركلات الترجيح أيضًا، في مباراةٍ جرت بالتزامن مع لقاء «الأزرق» والأهلي.